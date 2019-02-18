В центре Донецка возле прогремели три мощных взрыва: первые фото

Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло по меньшей мере три мощных взрыва.

Первый из них раздался в районе парка Щербакова, сообщают местные СМИ.

Читайте также: "Нам сказали замолчите, это не ваша территория": почему Россия подрывает крымские села

Второй – прогремел на бульваре Пушкина в центральной части города. Именно в этом районе в одном из отелей проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Третий произошел районе "Вольво-центра" рядом с Донецким аэропортом. После них в городе также началась стрельба.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов нет. В структурах непризнанной "ДНР" уточнили, что взрывы произошло вблизи офисов, в которых расположены их "органы власти".



В Донецке произошли три взрыва



В оккупированном Донецке прогремели три взрыва

Отметим, вечером 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.