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      В центре Донецка возле прогремели три мощных взрыва: первые фото

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      В центре Донецка возле прогремели мощные взрывы
      В центре Донецка возле прогремели мощные взрывы

      Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло по меньшей мере три мощных взрыва.

      Первый из них раздался в районе парка Щербакова, сообщают местные СМИ.

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      Второй – прогремел на бульваре Пушкина в центральной части города. Именно в этом районе в одном из отелей проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Третий произошел районе "Вольво-центра" рядом с Донецким аэропортом. После них в городе также началась стрельба.

      По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов нет. В структурах непризнанной "ДНР" уточнили, что взрывы произошло вблизи офисов, в которых расположены их "органы власти".


      В Донецке произошли три взрыва


      В оккупированном Донецке прогремели три взрыва

       

      Отметим, вечером 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Взрыв Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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