У центрі Донецька прогриміли три потужні вибухи: перші фото

Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька біля кварталу, де розташована так звана резиденція проросійських бойовиків, сталося щонайменше три потужні вибухи.

Перший з них пролунав в районі парку Щербакова, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Другий – прогримів на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Саме у цьому районі в одному з готелів проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Третій стався районі "Вольво-центру" поруч з Донецьким аеропортом. Після них у місті також почалася стрілянина.

За попередніми даними, постраждалих в результаті вибухів немає. У структурах невизнаної "ДНР" уточнили, що вибухи сталося поблизу офісів, в яких розташовані їхні "органи влади".



У Донецьку сталися три вибухи



В окупованому Донецько прогриміли три вибухи

Зазначимо, увечері 31 серпня 2018 року у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.