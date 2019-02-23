16:18
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:14, 22 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви, – соцмережі

      7720 Читать новость на русском
      Інцидент трапився поблизу КПВВ Оленівка
      Інцидент трапився поблизу КПВВ Оленівка / фото з відкритих джерел

      Автобус із цивільними підірвався на Донбасі. Інцидент трапився під час перетину нейтральної зони із України на тимчасово окуповану територію в районі КПВВ Оленівка.

      В результаті вибуху, за попередньою інформацією, загинув водій транспортного засобу. Ще двоє пасажирів отримали поранення, передають у Telegram-каналі Inside Donetsk.

      Читайте також: У центрі Донецька прогриміли три потужні вибухи: перші фото

      Також, за непідтвердженою інформацією, одна поранена людина померла від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

      Вибух стався у момент, коли водій мікроавтобуса виїхав на ґрунтову дорогу. Попередньо, вибуховий пристрій міг бути закладеним на узбіччі.


      Фото з місця вибуху//соцмережі

      Інцидент трапився близько 14:00. 

      У поліції Донецької області журналістам 24 каналу повідомили, що вибух стався на тимчасово окупованій території регіону. Українські правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.

      blog_ava
      Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      сьогодні
      4568
      Теги: Новини України Вибух Новини Донецька Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сьогодні , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 91
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сьогодні , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 605
      Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах
      сьогодні , 14:40 Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах
      2684
      Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      сьогодні , 09:01 Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      Світові Медіа 2443
      23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      сьогодні , 09:00 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      Настя Сукач 15923
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук