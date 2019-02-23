На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви, – соцмережі

Автобус із цивільними підірвався на Донбасі. Інцидент трапився під час перетину нейтральної зони із України на тимчасово окуповану територію в районі КПВВ Оленівка.

В результаті вибуху, за попередньою інформацією, загинув водій транспортного засобу. Ще двоє пасажирів отримали поранення, передають у Telegram-каналі Inside Donetsk.

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Також, за непідтвердженою інформацією, одна поранена людина померла від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

Вибух стався у момент, коли водій мікроавтобуса виїхав на ґрунтову дорогу. Попередньо, вибуховий пристрій міг бути закладеним на узбіччі.



Фото з місця вибуху//соцмережі

Інцидент трапився близько 14:00.

У поліції Донецької області журналістам 24 каналу повідомили, що вибух стався на тимчасово окупованій території регіону. Українські правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.