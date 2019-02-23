На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви, – соцмережі
Автобус із цивільними підірвався на Донбасі. Інцидент трапився під час перетину нейтральної зони із України на тимчасово окуповану територію в районі КПВВ Оленівка.
В результаті вибуху, за попередньою інформацією, загинув водій транспортного засобу. Ще двоє пасажирів отримали поранення, передають у Telegram-каналі Inside Donetsk.
Читайте також: У центрі Донецька прогриміли три потужні вибухи: перші фото
Також, за непідтвердженою інформацією, одна поранена людина померла від отриманих травм під час транспортування до лікарні.
Вибух стався у момент, коли водій мікроавтобуса виїхав на ґрунтову дорогу. Попередньо, вибуховий пристрій міг бути закладеним на узбіччі.
Фото з місця вибуху//соцмережі
Інцидент трапився близько 14:00.
У поліції Донецької області журналістам 24 каналу повідомили, що вибух стався на тимчасово окупованій території регіону. Українські правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.
Вибір редакції
-
Меркушина фінішувала 8-ю у спринті на чемпіонаті Європи, золото у шведки Брорссонсьогодні , 14:24
-
Українське місто офіційно претендує на проведення Суперкубка УЄФА-2021: відомо конкурентівсьогодні , 13:40
-
Батьки скандальних сестер Анни та Марії Опанасюк потрапили до "Чистилища": що про них відомосьогодні , 13:14