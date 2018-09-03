Убийство Захарченко: назвали имя и показали фото второго погибшего боевика

В сети появилось фото 44 летнего Вячеслава Доценко (позывной "Славян"), который был личным охранником лидера пророссийских боевиков Александра Захарченко и погиб вместе с ним 31 августа во время взрыва в центре оккупированного Донецка.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Necro Mancer в своем Twitter.

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Доценко Вячеслав Васильевич "Славян" (Донецк, 07/07/74), охранник Захарченко, погиб 31/08/18 в Донецке во время взрыва в кафе "Сепар",

– говорится в подписи к фото.

Как говорится на сайте "Миротворец", Доценко находился в НЗФ "Оплот", а по состоянию на август 2016 года – служил в так называемой "5-й омсбр ДНР" в должности старшего разведчика в звании рядового.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительный прибор внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 граммов.