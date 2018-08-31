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Что известно о взрывном устройстве, в результате детонации которого погиб Захарченко

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Гибель Захарченко: взрыв произошел в рестораны "Сепар", который принадлежал вождю "ДНР"
Гибель Захарченко: взрыв произошел в рестораны "Сепар", который принадлежал вождю "ДНР" / Соцсети

Боевики на оккупированной территории Донетчины обнародовали первую информацию об обстоятельствах гибели своего главаря Александра Захарченко.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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Впоследствии появилась информация, что вместе с ним в тот момент находился и так называемый "министр финансов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". СМИ сначала писали, что тот был тяжело ранен, а затем сообщили, что он также отправился на тот свет.

Как передают сепаратистские и пропагандистские СМИ, взрыв произошел в результате детонации мощного самодельного взрывного устройства. В частности отмечается, что он был замаскирован под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведен в действие, пишет ресурс "Новости Донбасса".

"Исполнителю, который "нажал на кнопку" нужно было находиться поблизости. Возможно, он сидел на скамейке, которых на бульваре хватает. Бульвар имени Пушкина в Донецке в это время буквально полностью набит людьми, в частности детьми", – сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

По словам представителей оккупационной администрации в Донецкой области, взрывное устройство было достаточно мощным и в тротиловом эквивалентов имело 800 граммов.

Добавим, что в результате взрыва в ресторане, как говорят боевики, ранения получили по меньшей мере 11 человек.

Напомним, в связи со взрывом в центре Донецка и последующей гибелью главаря "ДНР" Захарченко боевики объявили чрезвычайное положение.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка Убийство Захарченко Взрыв
Источник: 24 Канал
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