24 Канал собирает данные от Воздушных сил и мониторов о том, в каких областях объявили тревогу и куда направляются "Шахеды". Если в вашем регионе прозвучали сирены – пройдите в укрытие!
Смотрите также Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов
Где тревога в Украине и где есть угроза от "Шахедов" ночью 14 июня
00:06, 14 июня
Есть угроза "Шахедов" для Харькова
Об этом сообщили ВС.
23:54, 13 июня
Воздушные силы о движении "Шахедов"
- "Шахеды" на Сумщине курсом на восток.
- "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг.
- "Шахеды" на востоке Харьковщины курсом юго-западным.
23:45, 13 июня
Где сейчас тревога в Украине
23:40, 13 июня
Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.
23:22, 13 июня
Полтавщина - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
22:57, 13 июня
- "Шахеды" на востоке Черниговщины курсом на юг.
- "Шахеды" на Сумщине курсом на восток.
- В Сумском и Харьковском районе работа вражеских разведывательных БпЛА.
22:20, 13 июня
- Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Черниговщины курсом на запад.
- Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Сумщины курсом на запад.
22:16, 13 июня
Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.