24 Канал собирает данные от Воздушных сил и мониторов о том, в каких областях объявили тревогу и куда направляются "Шахеды". Если в вашем регионе прозвучали сирены – пройдите в укрытие!

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Где тревога в Украине и где есть угроза от "Шахедов" ночью 14 июня

00:06, 14 июня Есть угроза "Шахедов" для Харькова Об этом сообщили ВС.

23:54, 13 июня Воздушные силы о движении "Шахедов" "Шахеды" на Сумщине курсом на восток.

"Шахеды" на Полтавщине курсом на юг.

"Шахеды" на востоке Харьковщины курсом юго-западным.

23:45, 13 июня Где сейчас тревога в Украине

23:40, 13 июня Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.



23:22, 13 июня Полтавщина - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

22:57, 13 июня "Шахеды" на востоке Черниговщины курсом на юг.

"Шахеды" на Сумщине курсом на восток.

В Сумском и Харьковском районе работа вражеских разведывательных БпЛА.

22:20, 13 июня Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Черниговщины курсом на запад.

Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Сумщины курсом на запад.