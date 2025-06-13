Какие льготы предоставляют новые законы

Зеленский подписал два закона о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Законопроект №13305

Вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары для нужд безопасности и обороны, в частности волокна оптические и жгуты волоконно-оптические, другие кабели волоконно-оптические, другие оптические, навигационные и топографические приборы и инструменты, используемых в оборонных целях.

Законопроект №13306

Освобождает импортное оптоволокно от налога на добавленную стоимость.

Как обосновали необходимость законов

Как отмечают авторы проекта, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят дроны, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств РЭБ врага.

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения является волокна оптические и жгуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.