Які пільги надають нові закони
Зеленський підписав два закони про податкові та митні пільги для виробників дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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- Законопроєкт №13305
Вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє від оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.
- Законопроєкт №13306
Звільняє імпортне оптоволокно від податку на додану вартість.
Як обґрунтували необхіднісь законів
Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють дрони, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів РЕБ ворога.
Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.