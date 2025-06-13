Які пільги надають нові закони

Зеленський підписав два закони про податкові та митні пільги для виробників дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Законопроєкт №13305

Вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє від оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.

Законопроєкт №13306

Звільняє імпортне оптоволокно від податку на додану вартість.

Як обґрунтували необхіднісь законів

Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють дрони, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів РЕБ ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.