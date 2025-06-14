24 Канал збирає дані від Повітряних сил і моніторів про те, в яких областях оголосили тривогу та куди прямують "Шахеди". Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – пройдіть в укриття!
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Де тривога в Україні та де є загроза від "Шахедів" уночі 14 червня
00:06, 14 червня
Є загроза "Шахедів" для Харкова
Про це повідомили ПС.
23:54, 13 червня
Повітряні сили про рух "Шахедів"
- "Шахеди" на Сумщині курсом на схід.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
- "Шахеди"на сході Харківщини курсом південно-західним.
23:45, 13 червня
Де зараз тривога в Україні
23:40, 13 червня
Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
23:22, 13 червня
Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
22:57, 13 червня
- "Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.
- "Шахеди" на Сумщині курсом на схід.
- В Сумському та Харківському районі робота ворожих розвідувальних БпЛА.
22:20, 13 червня
- Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини курсом на захід.
- Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Сумщини курсом на захід.
22:16, 13 червня
Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.