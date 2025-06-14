24 Канал збирає дані від Повітряних сил і моніторів про те, в яких областях оголосили тривогу та куди прямують "Шахеди". Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – пройдіть в укриття!

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Де тривога в Україні та де є загроза від "Шахедів" уночі 14 червня

00:06, 14 червня Є загроза "Шахедів" для Харкова Про це повідомили ПС.

23:54, 13 червня Повітряні сили про рух "Шахедів" "Шахеди" на Сумщині курсом на схід.

"Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.

"Шахеди"на сході Харківщини курсом південно-західним.

23:45, 13 червня Де зараз тривога в Україні

23:40, 13 червня Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.



23:22, 13 червня Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

22:57, 13 червня "Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.

"Шахеди" на Сумщині курсом на схід.

В Сумському та Харківському районі робота ворожих розвідувальних БпЛА.

22:20, 13 червня Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини курсом на захід.

Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Сумщини курсом на захід.