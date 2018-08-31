Из-за убийства Захарченко оккупанты закрыли Донецк и объявили чрезвычайное положение: фото
31 августа в оккупированном Донецке в результате взрыва был убит главарь оккупантов Александр Захарченко. В городе объявили чрезвычайное состояние.
Вечером 31 августа стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.
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В результате взрыва также был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".
В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве главаря оккупантов.
В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели Захарченко. В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.
Из-за убийства Захарченко вечером 31 августа для въезда и выезда был закрыт оккупированный Донецк.
"Интерфакс" со ссылкой на представителей оккупационной администрации Донецка пишет, что город закрыли для въезда и выезда, а так называемая "народная милиция" пытается контролировать ситуацию.
Издание "Новости Донбасса" сообщает, что из-за гибели Захарченко в городе объявили чрезвычайное положение и закрыли все блокпосты.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео, как по городу ездят БТРы и другая тяжелая техника.
После убийства Захарченко в Донецке объявили чрезвычайное положение