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Новым главой фейковой "ДНР" стал Дмитрий Трапезников – экс-менеджер ФК "Шахтер"

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Дмитрий Трапезников – новый главарь самопровозглашенной "ДНР"
Дмитрий Трапезников – новый главарь самопровозглашенной "ДНР" / Фото из открытых источников

Главарь боевиков Донецкой области Александр Захарченко погиб от взрыва в ресторане "Сепар" 31 августа. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.

Как отметил журналист Никита Синицын, Трапезников в 2001-2005 годах руководил фан-движением клуба "Шахтер". Однако впоследствии его уволили за махинации.

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Он принимал участие в дестабилизации ситуации и самой оккупации Донецкой области с 2014 года. В так называемой "ДНР" за ним были вопросы внутренней и социальной политики.

Жадный и корыстолюбивый. Ему приписывают не намного меньшее число "отжиманий", чем Тимофееву-"Ташкенту". Также, как мастер по работе с "Шахтером", курировал гуманитарку на "Донбасс-Арене", да и вообще российскую гуманитарную помощь. Сложно даже представить, сколько там можно было наварить", – написал журналист.

Скриншот с Facebook-страницы Никиты Синицына

Весной 2014-ого Трапезникова назначили главой "временной администрации" Тельмановского района самопровозглашенной "ДНР". С тех пор находился на различных должностях в "администрации главы" фейковой "ДНР", пишет "Громадское".

В апреле 2016-го он стал "исполняющим обязанности заместителя главы" так называемого "Совета министров" и начальником "Управления внутренней и внешней политики" "администрации" Захарченко.

В местных СМИ распространялись слухи, что Трапезников боролся за влияние главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко с "заместителем председателя совета министров ДНР" Александром Тимофеевым и "руководителем администрации главы ДНР" Максимом Лещенко. У последнего Трапезников был подчиненным, когда был "начальником управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР". Попасть на прием к Захарченко было невозможно без согласования с Трапезниковим.

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Теги: Убийство Захарченко Новости Донецка Новости Украины
Источник: 24 Канал
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