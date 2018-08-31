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Убийство Захарченко: росСМИ пишут, что боевик "Ташкент" также погиб

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Вместе с Захарченко в Донецке погиб "министр доходов" Тимофеев
Вместе с Захарченко в Донецке погиб "министр доходов" Тимофеев / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

От взрыва в центре Донецка днем 31 августа погиб не только главарь боевиков Александр Захарченко, но и его близкий соратник и по совместительству "министр доходов" непризнанной республики Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент".

Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" и еще по меньшей мере двое человек.

Однако впоследствии российские СМИ стали распространять информацию, что Тимофеев умер мгновенно.

В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.

Информацию о смерти главаря "миндоходов" террористов также распространил сайт "Миротворец", отметив, что 31 августа 2018 Александр Тимофеев был "ликвидирован российскими спецслужбами".

Вбивство Захарченка Миротворець Ташкент Тімофєєв

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко терроризм Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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