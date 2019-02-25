13:00
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      На Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков: яркое видео

      297 Читати новину українською
      Боевики случайно взорвали свой склад боеприпасов на Донбассе
      Боевики случайно взорвали свой склад боеприпасов на Донбассе / Скриншот из видео

      Российские оккупационные войска по неосторожности уничтожили собственный склад боеприпасов в районе оккупированной Горловки в Донецкой области.

      Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", рассказал, что "праздничный фейерверк" произошел из-за того, что боевики нарушили меры безопасности и неосторожно обращались с боеприпасами.

      Читайте также: Еще одна попытка ликвидации: в оккупированной Макеевке подорвали авто командира боевиков, есть фото

      Небратья зачем так курить на складе БК, чтобы он детонировал? А ведь такой классный фейерверк,
      – добавил военный.

      " Гори, гори ясно..." В результаті порушення заходів безпеки та необережного поводження з боєприпасами в районі н.п. Горлівка відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 24 лютого 2019 р.

       

      Военный часто публикует в социальных сетях достижения украинский бойцов на Донбассе. Так, ранее защитники уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов, с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Сколько оккупационных войск имеет РФ на Донбассе? Россия сосредоточила вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих солдат. Среди них почти 2 тысячи регулярных военных ВС РФ. Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен тысячами единиц тяжелой боевой техники и оружием.

      blog_ava
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      сегодня
      4447
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Взрыв
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 12:39 Победители премии Оскар-2019: список
      6860
      Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      Лев Парцхаладзе 149
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сегодня , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 745
      Экс-руководителя Генштаба ВСУ подозревают в госизмене
      сегодня , 12:15 Экс-руководителя Генштаба ВСУ подозревают в госизмене
      302
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      сегодня , 08:01 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      4411
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      За три недели приборы TruCam зафиксировали пять тысяч случаев превышения скорости
       7 ноября 2018 , 17:50
      Экс-игрок сборной Украины может сменить клуб в Европе
       21 декабря 2018 , 21:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук