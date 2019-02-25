На Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков: яркое видео

Российские оккупационные войска по неосторожности уничтожили собственный склад боеприпасов в районе оккупированной Горловки в Донецкой области.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", рассказал, что "праздничный фейерверк" произошел из-за того, что боевики нарушили меры безопасности и неосторожно обращались с боеприпасами.

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Небратья зачем так курить на складе БК, чтобы он детонировал? А ведь такой классный фейерверк,

– добавил военный.

" Гори, гори ясно..." В результаті порушення заходів безпеки та необережного поводження з боєприпасами в районі н.п. Горлівка відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 24 лютого 2019 р.

Военный часто публикует в социальных сетях достижения украинский бойцов на Донбассе. Так, ранее защитники уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов, с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Сколько оккупационных войск имеет РФ на Донбассе? Россия сосредоточила вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих солдат. Среди них почти 2 тысячи регулярных военных ВС РФ. Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен тысячами единиц тяжелой боевой техники и оружием.