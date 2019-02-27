Український безпілотник Spectator-М1 пройшов державні випробування після модернізації

Модернізований безпілотник обладнано новим тепловізором та вдосконаленою станцією управління. Вага апарата суттєво зменшилася, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу. БПЛА успішно пройшов державні випробування, які проводилися на одному з військових полігонів Збройних Сил України.

Під час випробувань за участю представників Міноборони, Spectator-М1 виконав завдання, максимально наближені до бойових. Зокрема, було перевірено можливість виконання машиною бойових завдань за умов використання ворогом "радіоглушилок".

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Модернізація стосувалася систем апарата. Зокрема парашутної системи, яка дозволила зменшити швидкість посадки до 3 метрів за секунду, програмного забезпечення, яке дозволяє ефективно визначати точні координати цілей. Покращена також камера денного нагляду, введено дві системи відеоспостереження. Замінено контролери управління передачею відеосигналу та камеру тепловізора.

Безпілотник Spectator-М1 було створено ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту. Також низка спеціалістів допомагали створити всі технологічні лінії та спеціалізовані лабораторії.

Прес-служба концерну зауважила, що перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год. В повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 кілометрів.

Дивіться відео: Безпілотник Spectator від ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова"