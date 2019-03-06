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      В Україні розпочнуть випробовувати турецькі безпілотники Bayraktar для вітчизняної армії

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      Безпілотник Bayraktar TB2
      Безпілотник Bayraktar TB2 / GettyImages

      Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні і незабаром розпочнуться їх випробування. Раніше про постачання цих безпілотників домовились Київ та Анкара.

      Цю інформацію оприлюднив президент Петро Порошенко в середу під час засідання Ради національної безпеки і і оборони України.

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      "Можу відкрити інформацію, що зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу "Байрактар", про постачання якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини. Можу навіть сказати, що ці комплекси вже перебувають на території України", – зазначив глава держави.

      Цей безпілотник може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Зазначиом, що угоду про закупівлі цих безпілотників підписали 12 січня 2019 року українська державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina.

      Характеристики безпілотника Bayraktar TB2 Довжина: 6,5 м
      Розмах крила: 12 м
      Максимальна злітна маса: 650 кг
      Вантажопідйомність: 55 кг
      Максимальна швидкість: 222 км/год
      Крейсерська швидкість: 130 км/год
      Радіус дії: 150 км
      Стеля: 8200 м
      Автономність: 24 год

       

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      Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України Зброя Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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