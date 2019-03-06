В Україні розпочнуть випробовувати турецькі безпілотники Bayraktar для вітчизняної армії

Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні і незабаром розпочнуться їх випробування. Раніше про постачання цих безпілотників домовились Київ та Анкара.

Цю інформацію оприлюднив президент Петро Порошенко в середу під час засідання Ради національної безпеки і і оборони України.

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"Можу відкрити інформацію, що зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу "Байрактар", про постачання якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини. Можу навіть сказати, що ці комплекси вже перебувають на території України", – зазначив глава держави.

Цей безпілотник може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Зазначиом, що угоду про закупівлі цих безпілотників підписали 12 січня 2019 року українська державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina.

Характеристики безпілотника Bayraktar TB2 Довжина: 6,5 м

Розмах крила: 12 м

Максимальна злітна маса: 650 кг

Вантажопідйомність: 55 кг

Максимальна швидкість: 222 км/год

Крейсерська швидкість: 130 км/год

Радіус дії: 150 км

Стеля: 8200 м

Автономність: 24 год