Про начебто вірус у товарах із Туреччини йдеться у звіті Російського регулятора з ветеринарного і фітосанітарного нагляду.
Раніше Вважаємо її абсолютно неправильною, – у Кремлі розкритикували позицію Туреччини щодо Криму
Росія знайшла "вірус" у турецьких продуктах
Регулятор зазначає, що у турецьких фруктах виявили буру моніліозну гниль, а в помідорах – вірус коричневої зморшкуватості.
У Россільгоспнагляді також додали, що 23 вересня пройшли перемовини з представниками Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Росія звернулася з проханням посилити фітосанітарний контроль за продукцією, яку до них приводять.
Нагадаємо, це сталося лише через два дні після заяви турецького лідера про Україну.
Ердоган про невизнання окупації Криму
- На засіданні Генасамблеї ООН президент Туреччини Реджеп Ердоган вчергове заявив, що його країна не визнає окупацію Росією Кримського півострова. Політик також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
- Крім того, у розмові з Володимиром Зеленським турецький президент запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Кримську платформу.