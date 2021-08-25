Сторона держави-окупанта готова роз'яснювати реальний стан справ. Про це заявив російським виданням прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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За його словами, відносини Росії і Туреччини мають партнерський характер. Водночас є, як сказав Пєсков, є розбіжності щодо Криму.
Кремлю не сподобалась позиція Туреччини
"Російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер, водночас не тільки декларативний, а дійсно такий, який ґрунтується на реальному і міцному фундаменті торгово-економічного, інвестиційного співробітництва", – сказав він.
Ми не приймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною,
– наголосив представник Кремля.
Він також сказав: "Ми маємо терпіння і далі пояснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим "російським" регіоном".
Яка позиція Туреччини
Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування зі ЗМІ в межах саміту Кримської платформи заявив, що держава не визнає і ніколи не визнає окупацію Криму Росією. За його словами, турецька сторона регулярно наголошує на своїй позиції щодо тимчасово окупованого півострова.
Саміт Кримської платформи відбувся: коротко про головне
- У Києві 23 серпня 2021 року відбувся саміт Кримської платформи, метою якого стало об'єднання сил щодо деокупації півострова.
- Понад 40 країн приїхали на зустріч. Разом вони підписали декларацію, згідно з якою Росія – агресор.
- Окрім цього, у столиці України відкрили офіс Кримської платформи.
- Кримськотатарський активіст Едем Бекіров попросив Президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню бранців Кремля.