Сторона держави-окупанта готова роз'яснювати реальний стан справ. Про це заявив російським виданням прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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За його словами, відносини Росії і Туреччини мають партнерський характер. Водночас є, як сказав Пєсков, є розбіжності щодо Криму.

Кремлю не сподобалась позиція Туреччини

"Російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер, водночас не тільки декларативний, а дійсно такий, який ґрунтується на реальному і міцному фундаменті торгово-економічного, інвестиційного співробітництва", – сказав він.

Ми не приймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною,

– наголосив представник Кремля.

Він також сказав: "Ми маємо терпіння і далі пояснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим "російським" регіоном".

Нагадаємо! Раніше російські пропагандисти назвали Кримську платформу "русофобською акцією". На реакцію Росії відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Яка позиція Туреччини

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування зі ЗМІ в межах саміту Кримської платформи заявив, що держава не визнає і ніколи не визнає окупацію Криму Росією. За його словами, турецька сторона регулярно наголошує на своїй позиції щодо тимчасово окупованого півострова.

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