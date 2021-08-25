Сторона государства-оккупанта готова разъяснять реальное положение дел. Об этом заявил российским изданиям пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По его словам, отношения России и Турции имеют партнерский характер. Одновременно, как сказал Песков, есть разногласия относительно Крыма.

Кремлю не понравилась позиция Турции

"Российско-турецкие отношения в целом имеют партнерский характер, при этом не только декларативный, а действительно так, основанный на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества", – сказал он.

Мы не принимаем такую ​​позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неправильной,

– отметил представитель Кремля.

Он также сказал: "У нас есть терпение и дальше объяснять нашим турецким коллегам, так же как и другим странам, реальное положение дел с этим "русским" регионом".

Напомним! Ранее российские пропагандисты назвали Крымскую платформу "русофобской акцией". На реакцию России отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Какова позиция Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время общения со СМИ в рамках саммита Крымской платформы заявил, что государство не признает и никогда не признает оккупацию Крыма Россией. По его словам, турецкая сторона регулярно подчеркивает свою позицию в отношении временно оккупированного полуострова.

Саммит Крымской платформы состоялся: коротко о главном