Сторона государства-оккупанта готова разъяснять реальное положение дел. Об этом заявил российским изданиям пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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По его словам, отношения России и Турции имеют партнерский характер. Одновременно, как сказал Песков, есть разногласия относительно Крыма.
Кремлю не понравилась позиция Турции
"Российско-турецкие отношения в целом имеют партнерский характер, при этом не только декларативный, а действительно так, основанный на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества", – сказал он.
Мы не принимаем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неправильной,
– отметил представитель Кремля.
Он также сказал: "У нас есть терпение и дальше объяснять нашим турецким коллегам, так же как и другим странам, реальное положение дел с этим "русским" регионом".
Какова позиция Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время общения со СМИ в рамках саммита Крымской платформы заявил, что государство не признает и никогда не признает оккупацию Крыма Россией. По его словам, турецкая сторона регулярно подчеркивает свою позицию в отношении временно оккупированного полуострова.
Саммит Крымской платформы состоялся: коротко о главном
- В Киеве 23 августа 2021 года состоялся саммит Крымской платформы, целью которого стало объединение сил для деоккупации полуострова.
- Более 40 стран приехали на встречу. Вместе они подписали декларацию, согласно которой Россия – агрессор.
- Кроме этого, в столице Украины открыли офис Крымской платформы.
- Крымскотатарский активист Эдем Бекиров попросил Президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению пленников Кремля.