О якобы вирусе в товарах из Турции говорится в отчете Российского регулятора по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Ранее Считаем ее абсолютно неправильной, – в Кремле раскритиковали позицию Турции по Крыму
Россия нашла "вирус" в турецких продуктах
Регулятор отмечает, что в турецких фруктах обнаружили бурую монилиозную гниль, а в помидорах – вирус коричневой морщинистости.
В Россельхознадзоре также добавили, что 23 сентября прошли переговоры с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Россия обратилась с просьбой усилить фитосанитарный контроль за продукцией, которую к ним приводят.
Напомним, это произошло лишь через два дня после заявления турецкого лидера об Украине.
Эрдоган о непризнании оккупации Крыма
- На заседании Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает оккупацию Россией Крымского полуострова. Политик также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Кроме того, в разговоре с Владимиром Зеленским турецкий президент заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Крымскую платформу.