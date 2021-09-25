О якобы вирусе в товарах из Турции говорится в отчете Российского регулятора по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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Россия нашла "вирус" в турецких продуктах

Регулятор отмечает, что в турецких фруктах обнаружили бурую монилиозную гниль, а в помидорах – вирус коричневой морщинистости.

В Россельхознадзоре также добавили, что 23 сентября прошли переговоры с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Россия обратилась с просьбой усилить фитосанитарный контроль за продукцией, которую к ним приводят.

Справка. Монилиозная гниль в России относится к карантинным организмам. Она приводит к увяданию цветов и веток, вызывает язвы на них, а пораженные плоды просто сгнивают. А вирус коричневой морщинистости вызывает пожелтение листьев, на зараженных плодах появляются коричневые морщинистые пятна.

Напомним, это произошло лишь через два дня после заявления турецкого лидера об Украине.

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