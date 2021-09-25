О якобы вирусе в товарах из Турции говорится в отчете Российского регулятора по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ранее Считаем ее абсолютно неправильной, – в Кремле раскритиковали позицию Турции по Крыму

Россия нашла "вирус" в турецких продуктах

Регулятор отмечает, что в турецких фруктах обнаружили бурую монилиозную гниль, а в помидорах – вирус коричневой морщинистости.

В Россельхознадзоре также добавили, что 23 сентября прошли переговоры с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Россия обратилась с просьбой усилить фитосанитарный контроль за продукцией, которую к ним приводят.

Напомним, это произошло лишь через два дня после заявления турецкого лидера об Украине.

Эрдоган о непризнании оккупации Крыма

  • На заседании Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает оккупацию Россией Крымского полуострова. Политик также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
  • Кроме того, в разговоре с Владимиром Зеленским турецкий президент заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Крымскую платформу.