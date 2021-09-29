Встреча состоится в российском Сочи – через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана, которые провели в Москве.

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На переговорах Путин и Реджеп обсудят

  • конфликты в Сирии и Ливии;
  • ситуацию на Южном Кавказе и в Украине;
  • расширение экспорта российского газа;
  • возможное приобретение Турцией второй партии российского ракетного комплекса С-400, несмотря на недовольство США.

Ожидается, что Эрдоган выступит с требованием соблюдения российской стороной соглашения о прекращении огня в Сирии, заключенного в 2020 году. Кроме того, политики будут говорить о Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан осенью 2020 года вели боевые действия.

Реакция Кремля на слова Эрдогана о Крыме