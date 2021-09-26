Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "такие высказывания накануне визита турецкого президента в РФ оставляют неприятный след". Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Соловьеву.
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Однако ему пришлось признать, что позиция Реджепа Эрдогана по Крыму хорошо известна. Ведь президент Турции ее никогда не скрывал.
Реджеп Эрдоган считает Крым оккупированным,
– сказал Песков.
К слову, турецкий лидер в ближайшее время намерен посетить Россию с однодневным визитом.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого страны Запада ввели пакет санкций против России.