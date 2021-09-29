"Работают лучшие аналитики мира", – правительство приняло Стратегию деоккупации Крыма

Кабинет министров 29 сентября принял документ, который станет дорожной картой для возвращения оккупированного Россией Крыма. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что у стратегии есть детальные шаги по деоккупации.

Шмыгаль подчеркнул, что саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа, это не разовое мероприятие. Поэтому правительство одобрило комплексные документы.

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"Привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими странами-партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была на мировой повестке дня", – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина фиксирует преступления страны-агрессора и заставит ответить за это Россию в международных судах.

Крымская платформа: что известно

Первый саммит инициативы состоялся в Киеве 23 августа. Участие приняли представители 47 стран и международных организаций. Россия отказалась присоединиться к обсуждению.

Каждая страна Европейского Союза и НАТО будет иметь представителя в министерстве иностранных дел, которое будет заниматься вопросом Крыма.

Также в Киеве 23 августа открыли офис Крымской платформы.

Кремль назвал Крымскую платформу русофобской.

В России даже внесли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в санкционный список.

. Крымская платформа будет работать для непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма и усиления санкций против России. Кроме того, она имеет целью защищать права крымских татар и бороться с последствиями оккупации.