Шмыгаль подчеркнул, что саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа, это не разовое мероприятие. Поэтому правительство одобрило комплексные документы.

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"Привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими странами-партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была на мировой повестке дня", – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина фиксирует преступления страны-агрессора и заставит ответить за это Россию в международных судах.

Крымская платформа: что известно

  • Первый саммит инициативы состоялся в Киеве 23 августа. Участие приняли представители 47 стран и международных организаций. Россия отказалась присоединиться к обсуждению.
  • Каждая страна Европейского Союза и НАТО будет иметь представителя в министерстве иностранных дел, которое будет заниматься вопросом Крыма.
  • Также в Киеве 23 августа открыли офис Крымской платформы.
  • Кремль назвал Крымскую платформу русофобской.
  • В России даже внесли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в санкционный список.