Шмыгаль подчеркнул, что саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа, это не разовое мероприятие. Поэтому правительство одобрило комплексные документы.

К теме После заявления об украинском Крыме: Эрдоган приехал к Путину

"Привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими странами-партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была на мировой повестке дня", – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина фиксирует преступления страны-агрессора и заставит ответить за это Россию в международных судах.

Справка. Крымская платформа будет работать для непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма и усиления санкций против России. Кроме того, она имеет целью защищать права крымских татар и бороться с последствиями оккупации.

Крымская платформа: что известно