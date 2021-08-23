Президент отметил, что самое главное – это люди, которые там работают. В этом офисе будут работать ради того, чтобы таки получить позитывный результат в вопросе деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.

Кстати В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Я в восторге, поэтому эмоций больше чем смысла в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата со смыслом,

– сказал президент.

Как презентовали офис

Зеленскому и иностранным гостям презентовали офис. Политики вместе полили одну из елок, которые высаживают возле офиса.

После этого Зеленский пообщался с крымскотатарским активистом, бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым, который поблагодарил за проведение в Украине саммита Крымской платформы. Бекиров попросил президента и в дальнейшем работать над вопросом обмена пленными.

Обратите внимание! Ранее Зеленский говорил, что представительства Крымской платформы будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.

Как прошел саммит Крымской платформы