Президент отметил, что самое главное – это люди, которые там работают. В этом офисе будут работать ради того, чтобы таки получить позитывный результат в вопросе деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.
Кстати В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия
Я в восторге, поэтому эмоций больше чем смысла в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата со смыслом,
– сказал президент.
Как презентовали офис
Зеленскому и иностранным гостям презентовали офис. Политики вместе полили одну из елок, которые высаживают возле офиса.
После этого Зеленский пообщался с крымскотатарским активистом, бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым, который поблагодарил за проведение в Украине саммита Крымской платформы. Бекиров попросил президента и в дальнейшем работать над вопросом обмена пленными.
Как прошел саммит Крымской платформы
- Саммит состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 стран.
- Члены саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова.
- Если Россия продолжит свою агрессию, страны должны рассмотреть дополнительные санкции.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может состояться в Крыму – в Ялте.