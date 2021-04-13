Правозахисники Freedom House визнали Крим територією, де обмежено свободу

Читать новость на русском

Freedom House опублікувала глобальний звіт про політичні права та громадянські свободи. Міжнародна правозахисна організація визнала Крим невільним.

Джерело:

Freedom House

Freedom House оцінює доступ людей до громадянських свобод та політичного права у 210 країнах та територіях. Так кримський півострів зайняв 201 місце з 210 за відповідними показниками.

До теми Коли Росія завершить перекидати війська до кордону України: дані розвідки

Міжнародні правозахисники Freedom House займаються підтримкою та дослідженням демократій, політичних свобод і дотримання основних прав людини у світі.

Про що мовиться у звіті Freedom House

У звіті організації присвятили окупованому Криму окремий розділ. Він заснований на фактах, зібраних Кримською правозахисною групою, авторкою розділу є Ольга Скрипник, голова правління КПГ.

Крим позначений як невільний, і отримав вкрай низький бал – 7. Стільки ж балів або менше отримали лише декілька країн і територій, мовиться про окуповані Росією окремі території Донецької та Луганської областей, КНДР, Сирію, а також:

  • Саудівську Аравію;
  • Екваторіальну Гвінею;
  • Туркменістан;
  • Еритрею;
  • Тибет;
  • Сомалі.

У звіт Freedom House зазначили, що багато українців були депортовані або вимушено покинули Крим, також окупаційний уряд півострова:

  • жорстко обмежує політичні й громадянські права;
  • блокує на території півострова доступ до незалежних ЗМІ;
  • застосовує російське антитерористичне законодавство у політичному переслідуванні громадян, які не згодні з діями окупаційної влади.

У документі також мовиться, що в Криму серйозно обмежена свобода зібрань та ЗМІ – публічні заходи не можуть проводити без дозволу влади.

"ФСБ заохочує жителів повідомляти про осіб, які висловлюють протест проти анексії. ФСБ часто порушує кримінальні справи проти тих, хто критикує окупацію й утиск кримських татар", – додали у Freedom House.

Порушення права у Криму: останні новини

  • З 20 березня 2021 року окупанти в Криму заборонили іноземцям володіти земельними ділянками на півострові.
  • В Міністерстві закордонних справ України відповідний указ президента Росії назвали юридично нікчемним.
  • Засудили його і в Євросоюзі та нагадали, що не визнають окупації Криму Росією, адже це пряме порушення міжнародного права.
  • Окрім цього, ще з 2014 року, від початку окупації півострова, кримчани потерпають від нестачі прісної води.