Правозахисники Freedom House визнали Крим територією, де обмежено свободу

Freedom House опублікувала глобальний звіт про політичні права та громадянські свободи. Міжнародна правозахисна організація визнала Крим невільним.
Джерело:Freedom House
Freedom House оцінює доступ людей до громадянських свобод та політичного права у 210 країнах та територіях. Так кримський півострів зайняв 201 місце з 210 за відповідними показниками.
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Міжнародні правозахисники Freedom House займаються підтримкою та дослідженням демократій, політичних свобод і дотримання основних прав людини у світі.
Про що мовиться у звіті Freedom House
У звіті організації присвятили окупованому Криму окремий розділ. Він заснований на фактах, зібраних Кримською правозахисною групою, авторкою розділу є Ольга Скрипник, голова правління КПГ.
Крим позначений як невільний, і отримав вкрай низький бал – 7. Стільки ж балів або менше отримали лише декілька країн і територій, мовиться про окуповані Росією окремі території Донецької та Луганської областей, КНДР, Сирію, а також:
- Саудівську Аравію;
- Екваторіальну Гвінею;
- Туркменістан;
- Еритрею;
- Тибет;
- Сомалі.
У звіт Freedom House зазначили, що багато українців були депортовані або вимушено покинули Крим, також окупаційний уряд півострова:
- жорстко обмежує політичні й громадянські права;
- блокує на території півострова доступ до незалежних ЗМІ;
- застосовує російське антитерористичне законодавство у політичному переслідуванні громадян, які не згодні з діями окупаційної влади.
У документі також мовиться, що в Криму серйозно обмежена свобода зібрань та ЗМІ – публічні заходи не можуть проводити без дозволу влади.
"ФСБ заохочує жителів повідомляти про осіб, які висловлюють протест проти анексії. ФСБ часто порушує кримінальні справи проти тих, хто критикує окупацію й утиск кримських татар", – додали у Freedom House.
Порушення права у Криму: останні новини
- З 20 березня 2021 року окупанти в Криму заборонили іноземцям володіти земельними ділянками на півострові.
- В Міністерстві закордонних справ України відповідний указ президента Росії назвали юридично нікчемним.
- Засудили його і в Євросоюзі та нагадали, що не визнають окупації Криму Росією, адже це пряме порушення міжнародного права.
- Окрім цього, ще з 2014 року, від початку окупації півострова, кримчани потерпають від нестачі прісної води.