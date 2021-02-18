Мета одна – залякати: представник "Белсат" відреагував на ув'язнення журналісток в Білорусі

У Білорусі суд над 2 журналістками видання "Белсат" був показовим процесом, щоб залякати незалежні ЗМІ. Зокрема, це зробили для того, щоб викликати занепокоєння у людей перед можливими весняними протестами в країні.

Заступник директора телеканалу "Белсат TВ" Олексій Дзікавицький розповів, що наразі більшість білорусів не вірять державним ЗМІ, які займаються не журналістикою, а пропагандою. За його словами, місцева влада навіть попри відсутність доказів у цій справі, хотіла лише залякати незалежних журналістів.

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Дзікавицький зазначив, що під час судового процесу навіть свідки зі сторони обвинувачення ніяк не продемонстрували провину репортерок. Він зауважив, що журналістки під час ведення трансляції не могли організовувати безлад та зупиняти громадський транспорт, перебуваючи на 14 поверсі.

Навіть якщо ніяких доказів нема, якщо обвинувачення не має фактів порушення законодавства, вони хотіли довести, що журналісти відомих телеканалів можуть сісти за ґрати, не говорячи вже про простих громадян,

– наголосив він.

Що робитимуть надалі

За словами Дзікавицького, представники "Белсату" подадуть апеляцію щодо рішення суду одразу після того, як адвокати отримають письмове обґрунтування вироку. Однак він зазначив, що на це не варто надіятися, адже в Білорусі "немає ніякого права".

"Якби закони працювали, то наших журналісток можна було б випустити в перший день суду і ще й виплатити їм компенсації. Однак такого не буде, бо це – політичне рішення. ", – розповів він.

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Втім, заступник директора телеканалу заявив, що у "Белсаті" не очікують на скасування судом вищої інстанції рішення Мінського суду. За його словами, цей шлях треба пройти, щоб судитися й надалі.

Дзікавицький додав, що щодо цієї справи вже зверталися до Європейського Союзу, США та інших демократичних країн світу з проханням вплинути на білоруську владу для звільнення репортерок.

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