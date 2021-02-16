Білоруські силовики 16 лютого прийшли з обшуками до щонайменше 25 журналістів та правозахисників. Обшуки відбуваються по всій країні.

Опозиціонери вже назвали це "кампанією для заглушення незалежних голосів".

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Що відомо про обшуки

Обшуки провели в офісах правозахисного центру "Весна" в Мінську і в штаб-квартирі Білоруської асоціації журналістів.

Білоруська влада стверджує, що силовики проводять обшуки через розслідування фінансування протестів.

Чи є затримані

У "Весна" повідомили про затримання 3 правозахисників. Зокрема, членів могилівської філії організації Олексія Колчина і Бориса Бухела. Іншого правозахисника Дмитра Соловйова затримали в Мінську, в нього забрали телефон та обладнання.

Як відреагувала Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська засудила обшуки силовиків. Вона наголосила, що це репресії до тих, хто захищає права людини.

Поки це триває, всі білоруси перебувають у небезпеці. Білоруси знають, як вирішити цю кризу,

– заявила Тихановська.

Реакція України

Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" у парламенті виступило із заявою щодо незаконних обшуків. Нардепи зазначили, що вони є політично вмотивованими.

"Виглядають як полювання на відьом і свідчать про глибокі системні проблеми із забезпеченням фундаментальних прав і свобод людини та громадянина, що мають місце у Республіці Білорусь", – мовиться в заяві.

Тому в Україні теж рішуче засудили будь-який тиск на громадянське суспільство та журналістів, а також закликали білоруську владу дотримуватись прав і свобод людини.

Свавілля диктатора Лукашенка потрібно припинити! Жыве Беларусь!

– заявили депутати.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі тривають ще від серпня 2020 року. Особливо ситуація загостюється на вихідних. Детальніше – читайте тут.