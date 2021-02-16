В Беларуси силовики массово обыскивают журналистов и правозащитников: есть задержанные
Белорусские силовики 16 февраля пришли с обысками к по меньшей мере 25 журналистам и правозащитникам. Обыски проходят по всей стране.
Источник:"Радио Свобода"
Оппозиционеры уже назвали это "кампанией для подавления независимых голосов".
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Что известно об обысках
Обыски провели в офисах правозащитного центра "Весна" в Минске и в штаб-квартире Белорусской ассоциации журналистов.
Белорусские власти утверждают, что силовики проводят обыски в связи с расследованием финансирования протестов.
Есть задержанные
В "Весна" сообщили о задержании 3 правозащитников. В частности, членов Могилевского филиала организации Алексея Колчина и Бориса Бухела. Другого правозащитника Дмитрия Соловьева задержали в Минске, у него забрали телефон и оборудование.
Как отреагировала Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила обыски силовиков. Она подчеркнула, что это репрессии к тем, кто защищает права человека.
Пока это продолжается, все белорусы находятся в опасности. Белорусы знают, как решить этот кризис,
– заявила Тихановская.
Реакция Украины
Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" в парламенте выступило с заявлением о незаконных обысках. Нардепы отметили, что они являются политически мотивированными.
"Выглядят как охота на ведьм и свидетельствуют о глубоких системных проблемах с обеспечением основных прав и свобод человека и гражданина, что имеют место в Республике Беларусь", – говорится в заявлении.
Поэтому в Украине тоже решительно осудили любое давление на гражданское общество и журналистов, а также призвали белорусские власти соблюдать права и свободы человека.
Произвол диктатора Лукашенко нужно прекратить! Жыве Беларусь!
– заявили депутаты.
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