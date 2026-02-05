Прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва: що відомо про його візит
- Дональд Туск прибув до Києва 5 лютого для обговорення підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні у Гданську.
- Туск підкреслив, що Польща залишається найближчим партнером України, демонструючи підтримку на тлі глобальних викликів і зменшення уваги до війни Росії проти України.
Дональд Туск прибув до Києва 5 лютого. Свій офіційний візит він розпочав зранку.
Про це повідомила канцелярія глави уряду Польщі.
Що відомо про візит польського посадовця?
5 лютого Дональд Туск прибув на столичний вокзал у Києві. Його зустрів глава українського МЗС Андрій Сибіга. Також були присутні посли України в Польщі та Польщі в Україні Василь Боднар і Пьотр Лукасевич.
Польща є лідером у підтримці України, включаючи енергетичну допомогу. Ми цінуємо цю солідарність і наше стратегічне партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо результативного візиту та змістовних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським,
– зазначив Андрій Сибіга.
Раніше прем'єр-міністр Польщі анонсував, що під час візиту він планує обговорить підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні у Гданську.
Тоді він зазначав, що, у межах цього візиту його супроводжуватиме міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський, який разом із командою готує конференцію з відновлення України.
За словами Туска, на тлі численних глобальних викликів і зменшення уваги до війни Росії проти України, цей візит покликаний продемонструвати, що Польща є найближчим партнером України й перебуває поруч у найважчі моменти.
До речі, раніше, 18 грудня, глава України Володимир Зеленський відвідав Польщу. Тоді він з Туском говорили про зміцнення української бойової авіації і оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільне виробництво дронів.
Що відомо про нещодавній візит Генсека НАТО у Київ?
3 лютого Київ відвідав Генсек НАТО Марк Рютте. Він виступив з промовою у Верховній Раді та зустрівся з Володимиром Зеленським. Рютте наголосив, що підтимка НАТО залишається незмінною.
Марк Рютте назвав нічний обстріл по Україні 3 лютого "дуже поганим сигналом" для переговорів, зауваживши, що це був один з найважчих ударів за час війни. Генсек НАТО підкреслив, що атака мала серйозні наслідки для цивільної інфраструктури та мирного населення, і викликає сумніви стосовно намірів Росії щодо мирних переговорів.
Дві третини союзників НАТО беруть участь у програмі PURL, але існує проблема розподілу фінансового "тягаря". Генсек НАТО впевнений, що гроші знайдуть, а деякі країни вже роблять значний внесок у підтримку України.