Прем'єр Португалії боїться, що інтеграція України в ЄС може стати пасткою для нашої держави

Україна 23 червня офіційно отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Втім не всі європейські політики активно підтримували цю перспективу.

Так, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта напередодні позитивного рішення Європейської ради заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Крім того, політик припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для нашої держави, якщо будуть ухвалені "непослідовні рішення".

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Португальський прем'єр із застереженням ставиться до євроінтеграції України

Зазначається, що свою застережливу заяву щодо євроінтеграції нашої держави Антоніу Кошта виголосив під час дебатів у португальському парламенті перед тим, як Європейська рада оголосила позитивне рішення щодо надання нам статусу кандидата.

Тему України порушив португальський депутат від партії Livre Руї Тавареш. Він розкритикував план уряду Португалії щодо моделі розвитку його країни з огляду на перспективу розширення меж Європейського Союзу, зокрема ймовірного повноцінного членства України.

Прем'єр-міністр відповів Таварешу, що Португалія від початку дискусій приймає всі ймовірні приєднання до ЄС серйозно, і не створює помилкових очікувань. Втім це питання стосується передусім інституцій та архітектури усього Євросоюзу.

Для того, щоб бути серйозним і послідовним, ЄС необхідна нова інституційна та бюджетна архітектура під страхом того, що ця інтеграція може стати не зміцненням Євросоюзу, а його розвалом, не підтримкою України, а пасткою для України,

– заявив Кошта.

Разом з тим португальський прем'єр додав, що з огляду на "майже одностайну" підтримку всіх політичних сил, Португалія наслідуватиме позитивне рішення Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусів кандидатів на членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що 23 червня Європарламент підтримав надання статусів кандидатів на членство в ЄС Україні та Молдові. Остаточне рішення на саміті Європейської ради обговорювалось з ускладненнями – Австрія та Словенія виступали за те, щоб спершу надати статус кандидата Боснії і Герцеговині. Втім вже невдовзі стало відомо, що попри суперечки, Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі.

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