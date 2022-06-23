Українські політики та військові не забарилися з привітанням з цією і справді знаменною подією. Як українців вітають з набуттям статусу кандидата в члени ЄС – читайте у нашому матеріалі.
Важливо Це – перемога, чекали 120 днів і 30 років, – Зеленський про надання статусу кандидата
Привітання від політиків
Володимир Зеленський
Глава держави назвав отримання статусу кандидата перемогою України, яку наша держава чекала 120 днів і 30 років. Президент наголосив, що ми неодмінно й переможемо нашого ворога.
Привітання Володимира Зеленського: дивіться відео
Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Україна отримала омріяне "так" від Європейського Союзу. Спікер парламенту висловив подяку всім і наголосив, що українці досягнули цього разом з потужною підтримкою від народів ЄС.
Наступна зупинка: "Україна - країна-член ЄС",
– коротко підсумував Стефанчук.