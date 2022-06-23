Украинские политики и военные не заставили себя ждать с приветствием с этим и в самом деле знаменательным событием. Как украинцев поздравляют с обретением статуса кандидата в члены ЕС – читайте в нашем материале.

Важно Это – победа, ожидавшая 120 дней и 30 лет, – Зеленский о предоставлении статуса кандидата

Приветствие от политиков

Владимир Зеленский

Глава государства назвал получение статуса кандидата победой Украины, которую наше государство ждало 120 дней и 30 лет. Президент подчеркнул, что мы обязательно и победим нашего врага.

Поздравление Владимира Зеленского: смотрите видео

Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина получила желаемое "да" от Европейского Союза. Спикер парламента выразил благодарность всем и подчеркнул, что украинцы добились этого вместе с мощной поддержкой от народов ЕС.

Следующая остановка: "Украина – страна-член ЕС",

– коротко подытожил Стефанчук.