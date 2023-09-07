Накопичують війська: Вірменія заявила про ескалацію на кордоні з боку Азербайджану

Вірменія звинувачує Азербайджан у нарощенні військової присутності уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією. Єреван заявляє, що Баку продовжує політику зазіхань на території Вірменії.

Про те, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він констатував, що за останній тиждень військово-політична ситуація у регіоні погіршилася.

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Пашинян стверджує, що Вірменія хоче миру

Пашинян вважає, що Азербайджан сигналізує про те, що готує нову збройну провокацію проти невизнаного Нагірного Карабаху та Вірменії.

Зокрема, прем’єр нагадав, що 1 вересня була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових. Крім того, триває блокада Лачинського коридору й Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.

Пашинян закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Азербайджану, щоб запобігти новій війні.

Крім того, він зазначив, що Єреван продовжує підтримувати домовленості, яких досягли під час зустрічей у Брюсселі та Празі у 2021 – 2023 роках.

Також прем’єр додав, що вважає важливими для вирішення питань з безпекою вірмен у Карабаху діалог між Баку та владою невизнаної республіки у рамках міжнародного механізму та розблокування Лачинського коридору згідно з рішеннями Міжнародного суду ООН.

На основі всього цього Вірменія готова і прагне підписати угоду про мир і врегулювання відносин з Азербайджаном. Ми є прихильниками мирного порядку денного,

– сказав Пашинян.

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