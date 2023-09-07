Накапливают войска: Армения заявила об эскалации на границе со стороны Азербайджана

Армения обвиняет Азербайджан в наращивании военного присутствия вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией. Ереван заявляет, что Баку продолжает политику посягательств на территории Армении.

О том, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он констатировал, что за последнюю неделю военно-политическая ситуация в регионе ухудшилась.

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Пашинян утверждает, что Армения хочет мира

Пашинян считает, что Азербайджан сигнализирует о том, что готовит новую вооруженную провокацию против непризнанного Нагорного Карабаха и Армении.

В частности, премьер напомнил, что 1 сентября была очередная пограничная стычка, в которой погибли три армянских военных. Кроме того, продолжается блокада Лачинского коридора и Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.

Пашинян призвал международное сообщество отреагировать на действия Азербайджана, чтобы предотвратить новую войну.

Кроме того, он отметил, что Ереван продолжает поддерживать договоренности, достигнутые во время встреч в Брюсселе и Праге в 2021 – 2023 годах.

Также премьер добавил, что считает важными для решения вопросов безопасности армян в Карабахе диалог между Баку и властями непризнанной республики в рамках международного механизма и разблокирования Лачинского коридора согласно решениям Международного суда ООН.

На основе всего этого Армения готова и стремится подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Мы являемся сторонниками мирной повестки дня,

– сказал Пашинян.

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