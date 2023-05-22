Пашинян отмечает, что восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции о том, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга. Речь идет о 29,8 и 86,6 тысячи квадратных километрах соответственно.
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Армения признает Карабах частью Азербайджана
Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при обеспечении безопасности армянского населения,
– сказал премьер-министр.
Пашинян добавляет, что между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.
"В то же время, я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – добавил Пашинян.
Ситуация в Нагорном Карабахе: последние новости
- В феврале Европейский Союз запустил гражданскую миссию, чтобы стабилизировать ситуацию на армянско-азербайджанской границе, а также стабилизировать отношения между двумя странами. Сама миссия будет длиться 2 года и будет включать около 100 человек, 50 из которых невооруженные наблюдатели.
- В марте в Азербайджане заявили, что в Нагорном Карабахе снова произошло обострение. В частности, военный контингент региона открыл огонь по азербайджанским военным из-за проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные перевозки для российских миротворцев. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.
- Уже 30 марта Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над Лачинским коридором, соединявший Нагорный Карабах с Арменией. Ранее это направление удерживали российские миротворцы.