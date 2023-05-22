Пашинян отмечает, что восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции о том, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга. Речь идет о 29,8 и 86,6 тысячи квадратных километрах соответственно.

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Армения признает Карабах частью Азербайджана

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при обеспечении безопасности армянского населения,

– сказал премьер-министр.

Пашинян добавляет, что между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

"В то же время, я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – добавил Пашинян.

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