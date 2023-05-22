Пашинян зазначає, що сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до резолюції, що Вірменія та Азербайджан мають беззастережно визнати територіальну цілісність один одного. Мовиться про 29,8 та 86,6 тисячі кілометрів квадратних відповідно.

Дивіться також Сподівається, що Росія допоможе з Карабахом: чому до Москви на парад приїхав прем'єр Вірменії

Вірменія визнає Карабах частиною Азербайджану

Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення,

– сказав прем'єр-міністр.

Пашинян додає, що між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху.

"Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ", – додав Пашинян.

Ситуація в Нагірному Карабасі: останні новини