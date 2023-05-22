Пашинян зазначає, що сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до резолюції, що Вірменія та Азербайджан мають беззастережно визнати територіальну цілісність один одного. Мовиться про 29,8 та 86,6 тисячі кілометрів квадратних відповідно.
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Вірменія визнає Карабах частиною Азербайджану
Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення,
– сказав прем'єр-міністр.
Пашинян додає, що між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху.
"Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ", – додав Пашинян.
Ситуація в Нагірному Карабасі: останні новини
- У лютому Європейський Союз запустив цивільну місію, щоб стабілізувати ситуацію на вірменсько-азербайджанському кордоні, а також стабілізувати відносини між двома країнами. Сама місія триватиме 2 роки і включатиме близько 100 осіб, 50 з яких неозброєні спостерігачі.
- У березні в Азербайджані заявили, що у Нагірному Карабасі знову трапилось загострення. Зокрема, військовий контингент регіону відкрив вогонь по азербайджанських військових через перевірку транспортних засобів, що здійснюють незаконні перевезення для російських миротворців. Внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків.
- Вже 30 березня Збройні сили Азербайджану встановили контроль над Лачинським коридором, що з'єднував Нагірний Карабах з Вірменією. Раніше цей напрям утримували російські миротворці.