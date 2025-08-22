Зеленський та Рютте дали спільну пресконференцію: головні тези
Володимир Зеленський та Марк Рютте 22 серпня дали спільну пресконференцію. Генеральний секретар НАТО прибув з офіційним візитом до Києва цим днем раніше.
Головне з пресконференції президента України та генсека НАТО – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що говорили Рютте та Зеленський на пресконференції?
Володимир Зеленський зазначив, що Україна дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас є такий повітряний флот з літаків F-16. Водночас президент наголосив, що це – початок українського повітряного флоту, адже наша армія ще не має повністю всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що цих літаків (які є в України наразі – 24 Канал)... їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, я поки що не готовий про це говорити, Говорімо про дату і говорімо про місце. Це все, що є на цей час у мене, Володимир Зеленський наголосив, що, коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, то він поки що не знає, хто їм загрожує. Вони (росіяни – 24 Канал) на нас напали й вони на нашій (землі – 24 Канал). Я не зовсім розумію які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що не зрозуміло, в чому зміст реальний, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Трамп у Вашингтоні визначив пріоритет – показати Путіну, що США є частиною гарантій безпеки. Стосовно введення іноземних військ в Україну як частини гарантій безпеки Рютте наголосив, що обговорення ведуться, і зарано говорити про якісь результати. Вона (Росія – 24 Канал) хоче висувати ультиматуми, завдяки їм відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, Володимир Зеленський зазначив, що Трамп – це єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. І саме з американським президентом були домовленості про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок. Ми говорили про тристоронню зустріч яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з російською стороною, він сказав: "спочатку зробімо двосторонній трек і це пропозиція росіян, а потім – тристоронній", За словами українського лідера, він не хоче ставити будь-які умови, які потім буде хтось використовувати як перепони до закінчення війни. Водночас Зеленський зазначив, що не прийме умов, які стануть перешкодою для миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що формування дієвих гарантій безпеки для України є складним процесом, який вимагає узгоджених рішень між Києвом і партнерами. Щодня є відеозустрічі, і вони є на тих рівнях, про які я сказав, і є на рівні командування військового, і є відео- і аудіозустрічі, тому що наше командування перебуває на фронті. Вони обговорюють структуру й інфраструктуру, як це може бути. Окремі зустрічі йдуть на політичних і безпекових радників. Європа та Америка всі разом, як я сказав в стейтменті, це факт, Він також підкреслив, що це – початок великої роботи, дуже непростої, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія. Зеленський навів приклад авіації, пояснивши, що нинішніх сил недостатньо для гарантування безпеки в небі. "Ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли ту присутність, яка нам потрібна. І це не тільки політична воля, а й готовність виробників передати новіші літаки та профінансувати це", – наголосив президент. Марк Рютте зазначив, що НАТО й надалі стоятиме на боці України. Генсек Альянсу підкреслив, що союзники мають спільну мету: збереження суверенітету і незалежності України. Зеленський зазначив, що Росію треба примушувати до дипломатії. А для цього потрібні справді сильні санкції. Володимир Зеленський зазначив, що поки зарано говорити, хто які гарантії безпеки надасть. Президент України також зазначив, що є різні країни з різним рівнем допомоги та рівнем своїх можливостей. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Путін, сидячи у Москві, ніколи не подумав нападати на Україну знову. "Важливо те, що Україна, Європа та США працюють разом. І ми говоримо про безпекові гарантії", – сказав Рютте. За словами генсека НАТО, є домовленість, що це буде два компоненти: Перший шар буде для того, щоб ЗСУ були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. Другий шар – це те, що нададуть США та Європа. Над цим уже ведеться робота. Президент наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути подібні до статті 5 НАТО. Адже це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні, Володимир Зеленський заявив, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України, відповідаючи за морську безпеку. Володимир Зеленський заявив, що саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але, за словами президента, зараз росіяни роблять все, щоб зустрічі між ним та Путіним не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони, Володимир Зеленський заявив, що 21 серпня мав дзвінок у форматі Україна – вся Європа – США. Лідери країн обговорювали гарантії безпеки для нашої держави. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності, Президент підкреслив, що зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України. На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. "Вчора був дзвінок Україна – вся Європа – США. Сьогодні продовжиться саме така робота", – сказав Зеленський.
