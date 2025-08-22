Владимир Зеленский и Марк Рютте 22 августа дают совместную пресс-конференцию. Генеральный секретарь НАТО прибыл с официальным визитом в Киев этим днем ранее.

Главное из пресс-конференции президента Украины и генсека НАТО – читайте в материале 24 Канала.

К теме Риторика генсека НАТО настораживает: о чем сигнализируют последние заявления Рютте о поддержке Украины

Что говорили Рютте и Зеленский на пресс-конференции?