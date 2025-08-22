Зеленский и Рютте дают совместную пресс-конференцию: главные тезисы
Владимир Зеленский и Марк Рютте 22 августа дают совместную пресс-конференцию. Генеральный секретарь НАТО прибыл с официальным визитом в Киев этим днем ранее.
Главное из пресс-конференции президента Украины и генсека НАТО – читайте в материале 24 Канала.
Что говорили Рютте и Зеленский на пресс-конференции?
Президент Владимир Зеленский заявил, что формирование действенных гарантий безопасности для Украины является сложным процессом, который требует согласованных решений между Киевом и партнерами. Ежедневно есть видеовстречи, и они есть на тех уровнях, о которых я сказал, и есть на уровне командования военного, и есть видео- и аудиовстречи, потому что наше командование находится на фронте. Они обсуждают структуру и инфраструктуру, как это может быть. Отдельные встречи идут на политических и безопасностных советников. Европа и Америка все вместе, как я сказал в стейтменте, это факт, Он также подчеркнул, что это – начало большой работы, очень непростой, потому что гарантии состоят из того, что партнеры могут дать Украине, а также из того, какая должна быть в Украине армия. Зеленский привел пример авиации, объяснив, что нынешних сил недостаточно для обеспечения безопасности в небе. "Мы не имеем всех тех самолетов, которые нам нужны. Нужно, чтобы мы все были на одной стороне, чтобы партнеры так же разделяли то присутствие, которое нам нужно. И это не только политическая воля, но и готовность производителей передать новые самолеты и профинансировать это", – подчеркнул президент. Марк Рютте отметил, что НАТО и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины. Генсек Альянса подчеркнул, что союзники имеют общую цель: сохранение суверенитета и независимости Украины. Зеленский отметил, что Россию надо принуждать к дипломатии. А для этого нужны действительно сильные санкции. Владимир Зеленский отметил, что пока рано говорить, кто какие гарантии безопасности предоставит. Президент Украины также отметил, что есть разные страны с разным уровнем помощи и уровнем своих возможностей. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Путин, сидя в Москве, никогда не подумал нападать на Украину снова. "Важно то, что Украина, Европа и США работают вместе. И мы говорим о гарантиях безопасности", – сказал Рютте. По словам генсека НАТО, есть договоренность, что это будет два компонента: Первый слой будет для того, чтобы ВСУ были максимально усиленными, чтобы они могли выдержать любые трудности. Второй слой – это то, что предоставят США и Европа. Над этим уже ведется работа. Президент подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть подобны статье 5 НАТО. Ведь это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны выйти. Чтобы была абсолютно четкая архитектура, какие страны помогают на земле, которые работают для безопасности нашего неба, которые гарантируют безопасность на море, помогают Украине, Владимир Зеленский заявил, что Турция хочет быть частью гарантий безопасности Украины, отвечая за морскую безопасность. Владимир Зеленский заявил, что именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но, по словам президента, сейчас россияне делают все, чтобы встречи между ним и Путиным не было. Украина в отличие от России не боится любых встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны, Владимир Зеленский заявил, что 21 августа имел звонок в формате Украина – вся Европа – США. Лидеры стран обсуждали гарантии безопасности для нашего государства. Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США. США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности, Президент подчеркнул, что сейчас фактически каждый день продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины. На уровне советников по вопросам безопасности, на уровне наших военных, на уровне дипломатов всех команд. "Вчера был звонок Украина – вся Европа – США. Сегодня продолжится именно такая работа", – сказал Зеленский.
