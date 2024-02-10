Проблема в трикутнику: хто може зупинити протести фермерів на кордоні з Польщею

Польські фермери знову повернулися до блокади на українському кордоні. Формально причиною початку нових протестів стало те, що Єврокомісія продовжила на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції.

Втім корінь цієї проблеми захований значно глибше. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких. Він назвав першоджерело страйків усіх європейських фермерів.

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Хто має врегулювати конфлікт

Блокада на українському кордоні – це не двостороння проблема у відносинах України й Польщі. Вона розгортається в трикутнику – Україна, Польща та Європейський Союз.

На думку політолога, без втручання Євросоюзу неможливо розв'язати проблему. Нині, попри те, що поляки блокують кордон з Україною, вимоги насправді висуваються Європейському Союзу для того, щоб він:

переглянув низку своїх рішень щодо України;

запропонував Польщі систему компенсаторних механізмів, які б мінімізували потенційні втрати.

У даному контексті збіглися внутрішні проблеми ЄС пов'язані з неефективним функціонуванням аграрного ринку й до наявних проблем додалися нові виклики пов'язані з євроінтеграцією України.

Ми дуже сильно спрощуємо проблему, якщо дивимося на неї крізь призму Україна – Польща, або намагаючись пояснити все російським впливом,

– наголосив Гладких.

Європейські фермери дивляться на Україну як на потенційного конкурента й побоюються цієї конкуренції, тому вимагають від своїх урядів протекціоністських заходів.

Причина проблеми

Першопричина блокади на польському кордоні – неефективна аграрна політика в Європейському Союзі. Сільське господарство – це специфічна галузь, яка субсидіюється в багатьох європейських країнах.

Така модель далека від ринкових відносин й давно очевидно, що вона вкрай неефективна. Тому в Євросоюзі є постійна внутрішня напруга,

– зазначив політолог.

Варто нагадати, що французькі фермери протестували й до євроінтеграції України. У Німеччині фермери також час від часу проводять страйки. Насамперед це пов'язано з внутрішніми причинами, тому нині є гостра потреба переглянути й змінити правила, які діють в аграрного сектору ЄС.

Навколо цієї теми є багато політичних суперечок, адже за цим стоять економічні інтереси електорально значущих груп й політики не можуть просто їх проігнорувати.

Зокрема, це залежить від кількості фермерів. В Україні часто забувають, що, наприклад, фермери в Польщі – це невеликі латифундисти (великий землевласник – 24 Канал). У Європі це достатньо чисельна група дрібних та середніх сільськогосподарських виробників, причому значна частина з них – молоді люди.

Євроінтеграція України є лише своєрідним каталізатором й драйвером для можливих змін в ЄС.

"Всі ці страйки, які ми сьогодні спостерігаємо, спрямовані не стільки проти України, як проти централізованої євробюрократії. Вимоги протестувальників переважно стосуються того, щоб європейські наддержавні інститути запропонували систему компенсацій чи мінімізації втрат для сільськогосподарських виробників країн-членів ЄС", – мовив Гладких.

Не любити українців – не означає любити росіян

Президента України Зеленським заявив, що вступ України в ЄС – це не той випадок, коли до чужого монастиря зі своїм статутом не ходять. Вступ української держави до Євросоюзу може стати своєрідним драйвером для внутрішньополітичних та внутрішньоекономічних трансформацій.

Польська партія "Конфедерація" чи не єдина публічно підтримала блокування кордонів. Представники цієї партії виступали на мітингах перед поляками й розповідали, мовляв, Україна пропахла корупцією та не повинна бути в ЄС.

Однак, на думку політолога, антиукраїнська позиція не свідчить автоматично про проросійську позицію. На сьогодні в Польщі немає значущих проросійських сил, які могли б відкрито артикулювати свою позицію.

Я б не став тут шукати російський слід. Навряд чи це інспіровано Росією, але безумовно країна-агресор намагається це використати. До того ж це грає на руку Росії,

– зауважив Гладких.

На жаль, у Польщі є політичні сили або певні електоральні ніші, серед яких поширений антиукраїнський настрій. У цій ситуації не останню роль відіграють болісні сторінки історії.

"Не любити українців – не означає любити росіян. Польські політики використовують стандартну риторику для дискредитації України. Однак не вони перші й не вони останні. Аналогічні заяви роблять й в Америці. Втім, це жодним чином не свідчить про реальну ситуацію в Україні," – підсумував політолог.

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