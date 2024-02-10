Проблема в треугольнике: кто может остановить протесты фермеров на границе с Польшей

Польские фермеры снова вернулись к блокаде на украинской границе. Формально причиной начала новых протестов стало то, что Еврокомиссия продлила на год полное открытие рынка ЕС для украинской продукции.

Впрочем, корень этой проблемы спрятан значительно глубже. Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких. Он назвал первоисточник забастовок всех европейских фермеров.

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Кто должен урегулировать конфликт

Блокада на украинской границе – это не двусторонняя проблема в отношениях Украины и Польши. Она разворачивается в треугольнике – Украина, Польша и Европейский Союз.

По мнению политолога, без вмешательства Евросоюза невозможно решить проблему. Сейчас, несмотря на то, что поляки блокируют границу с Украиной, требования на самом деле выдвигаются Европейскому Союзу для того, чтобы он:

пересмотрел ряд своих решений по Украине;

предложил Польше систему компенсаторных механизмов, которые бы минимизировали потенциальные потери.

В данном контексте совпали внутренние проблемы ЕС связанные с неэффективным функционированием аграрного рынка и к имеющимся проблемам добавились новые вызовы, связанные с евроинтеграцией Украины.

Мы очень сильно упрощаем проблему, если смотрим на нее сквозь призму Украина – Польша, или пытаясь объяснить все российским влиянием,

– подчеркнул Гладких.

Европейские фермеры смотрят на Украину как на потенциального конкурента и опасаются этой конкуренции, поэтому требуют от своих правительств протекционистских мер.

Причина проблемы

Первопричина блокады на польской границе – неэффективная аграрная политика в Европейском Союзе. Сельское хозяйство – это специфическая отрасль, которая субсидируется во многих европейских странах.

Такая модель далека от рыночных отношений и давно очевидно, что она крайне неэффективна. Поэтому в Евросоюзе есть постоянное внутреннее напряжение,

– отметил политолог.

Стоит напомнить, что французские фермеры протестовали и до евроинтеграции Украины. В Германии фермеры также время от времени проводят забастовки. Прежде всего это связано с внутренними причинами, поэтому сейчас есть острая необходимость пересмотреть и изменить правила, которые действуют в аграрном секторе ЕС.

Вокруг этой темы есть много политических споров, ведь за этим стоят экономические интересы электорально значимых групп и политики не могут просто их проигнорировать.

В частности, это зависит от количества фермеров. В Украине часто забывают, что, например, фермеры в Польше – это небольшие латифундисты (крупный землевладелец – 24 Канал). В Европе это достаточно многочисленная группа мелких и средних сельскохозяйственных производителей, причем значительная часть из них – молодые люди.

Евроинтеграция Украины является лишь своеобразным катализатором и драйвером для возможных изменений в ЕС.

"Все эти забастовки, которые мы сегодня наблюдаем, направлены не столько против Украины, как против централизованной евробюрократии. Требования протестующих преимущественно касаются того, чтобы европейские надгосударственные институты предложили систему компенсаций или минимизации потерь для сельскохозяйственных производителей стран-членов ЕС", – сказал Гладких.

Не любить украинцев – не значит любить россиян

Президент Украины Зеленским заявил, что вступление Украины в ЕС – это не тот случай, когда в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вступление украинского государства в Евросоюз может стать своеобразным драйвером для внутриполитических и внутриэкономических трансформаций.

Польская партия "Конфедерация" едва ли не единственная публично поддержала блокирование границ. Представители этой партии выступали на митингах перед поляками и рассказывали, мол, Украина пропахла коррупцией и не должна быть в ЕС.

Однако, по мнению политолога, антиукраинская позиция не свидетельствует автоматически о пророссийской позиции. На сегодня в Польше нет значимых пророссийских сил, которые могли бы открыто артикулировать свою позицию.

Я бы не стал здесь искать российский след. Вряд ли это инспирировано Россией, но безусловно страна-агрессор пытается это использовать. К тому же это играет на руку России,

– отметил Гладких.

К сожалению, в Польше есть политические силы или определенные электоральные ниши, среди которых распространен антиукраинский настрой. В этой ситуации не последнюю роль играют болезненные страницы истории.

"Не любить украинцев – не значит любить россиян. Польские политики используют стандартную риторику для дискредитации Украины. Однако не они первые и не они последние. Аналогичные заявления делают и в Америке. Впрочем, это никоим образом не свидетельствует о реальной ситуации в Украине," – подытожил политолог.

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