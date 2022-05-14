Президент Фінляндії подзвонить Путіну через заявку країни в НАТО

Президент Фінляндії хоче провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики мають намір поговорити про бажання Фінляндії вступити до НАТО.

Фінський президент хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери.

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Коли відбудеться телефонна розмова, наразі не відомо. Востаннє президенти розмовляли у березні.

Шлях Фінляндії у НАТО: головне

Фінляндія активно рухається до вступу в НАТО. Країна у Північній Європі, яка має кордон з Росією, змінила свою позицію щодо Північноатлантичного Альянсу після нападу держави-агресорки на Україну. В Європі вітають це рішення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Натомість Росія ще у квітні почала погрожувати Фінляндії та Швеції. Зокрема путінська представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Зокрема вона заявила про "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну. Разом з тим, Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Росія відреагувала енергетичним шантажем

Росія на тлі розмов про вступ Фінляндії у НАТО заявила про припинення постачання електроенергії до країни. Станеться це вже із суботи, 14 травня.

У Фінляндії остерігаються, що Росія може зупинити подачу газу до країни 13 травня. Раніше у країні називали інші терміни – 23 травня, адже саме тоді європейська країна має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.

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Представники фінської електромережевої компанії Fingrid заявили, що зупинка постачання не призведе до перебоїв у користувачів, оскільки з Росії надходило лише 10% від загального обсягу споживання. Недолік можна буде компенсувати шляхом власних потужностей та збільшення імпорту зі Швеції.