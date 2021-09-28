Президент може накласти вето, – Разумков про колізії в законі про олігархів

Під час голосування так званого "антиолігархічного" закону виникла юридична колізія. Нардепи внесли кілька правок, які суперечать одна одній. На думку спікера Разумкова, виправити ситуацію може вето президента.

Якщо Володимир Зеленський ветує закон, то він зможе його повернути в парламент зі своїми пропозиціями. Про це голова Верховної Ради повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Актуально З "антиолігархічним" законом все сумніше, ніж здавалось

Президент може повернути закон в Раду з пропозиціями

Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон,

– пояснив Разумков.

Щодо варіанту переголосування документа самим парламентом, то підкреслив спікер, цього не можна зробити згідно з регламентом. Разумков вважає, що його під час ухвалення порушили.

Разумков вважає, що регламент був порушений

Я, як голова Верховної Ради, вважаю, що був порушений регламент. Тому запускати 131-ту статтю, переголосувати якісь поправки – це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому що в законопроєкті враховані мої поправки,

– сказав Разумков.

Уже 5 жовтня нардепи візьмуться за проєкти постанов, які блокують підписання закону. Разумков запевнив, як тільки це буде можливо, він підпише документ і передасть його президенту.

Раніше Разумков заявив, що закон про олігархів можна оскаржити у Конституційному суді

Коротко про закон про деолігархізацію

Ідея належить президенту Зеленському, цю ініціативу він озвучив у квітні 2021 року.

Документ внесли у парламент, як невідкладний. У першому читанні його проголосували у липні.

Після цього у законопроєкт внесли понад 1200 правок, а спікер Разумков направив документ у Венеційську комісію.

Омбудсменка Людмила Денісова розкритикувала документ, як такий, що містить втручання в особисте життя.

23 вересня документ проголосували у другому читанні. Спікер Разумков був відсутній, оскільки перебував на самоізоляції через коронавірус.

Нардепи внесли одразу три правки, які суперечать одна одній. Зокрема, мовиться про орган, який ухвалює рішення, чи вважати людину олігархом.