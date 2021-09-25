Відтак закон може бути знову заблокований опозицією. Про це заявив Дмитро Разумков у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Навмисне блокування деолігархізації"

Він зазначив, що закон ухвалили з правовою колізією, яку потрібно виправляти. До того ж тепер опозиційні сили мають привід звернутися до суду і так надалі затягнути деолігархізацію України.

Це, що було зроблено, дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного суду, для того, щоб знову заблокувати цей процес. Мені здається, що це було зроблено навмисно вчора, для того, щоб створити умови для подальшого блокування процесу деолігархізації,

– заявив Разумков.

Втім, він іронічно зазначив, що для чого потрібне блокування – це інше питання.

Засідання 23 вересня спікер парламенту порівняв із днем голосування за "диктаторські закони Януковича" 16 січня 2014 року. Мовляв, усе зробили поспіхом, а авторів правок навіть не запрошували на комітети. Сам же Разумков був відсутній через самоізоляцію.

Нагадаємо! Разумков одразу ж після голосування "потролив" нардепів через суперечливі правки. Він іронічно сказав "Дякую, що проголосували за мою правку!". Насправді ж Рада навіть не розглядала його правку.

Разумков вступає через цей законопроєкт у конфлікти

У цій же програмі Дмитро Разумков жорстко посперечався зі своїм заступником Русланом Стефанчуком і головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком щодо антиолігархічного закону. Спікер парламенту навіть заявив, що за посаду не тримається і якщо Рада проголосує, то піде у відставку.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не сумнівається у тому, що Разумков не підтримав би президентський законопроєкт. Усе через те, що фракція не підтримала правки, які він вніс.

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