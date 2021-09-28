Президент может наложить вето, – Разумков о коллизиях в законе об олигархах

Во время голосования так называемого "антиолигархического" закона возникла юридическая коллизия. Нардепы внесли несколько правок, которые противоречат друг другу. По мнению спикера Разумкова, исправить ситуацию может вето президента.

Если Владимир Зеленский ветирует закон, то он сможет его вернуть в парламент со своими предложениями. Об этом председатель Верховной Рады сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Президент может вернуть закон в Раду с предложениями

Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон,

– пояснил Разумков.

Что касается варианта переголосования документа самим парламентом, то подчеркнул спикер, этого нельзя сделать согласно регламенту. Разумков считает, что его во время принятия нарушили.

Разумков считает, что регламент был нарушен

Я, как председатель Верховной Рады, считаю, что был нарушен регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому что в законопроекте учтены мои поправки,

– сказал Разумков.

Уже 5 октября нардепы возьмутся за проекты постановлений, которые блокируют подписание закона. Разумков заверил, как только это будет возможно, он подпишет документ и передаст его президенту.

Ранее Разумков заявил, что закон об олигархах можно обжаловать в Конституционном суде

Кратко о законе про деолигархизацию

Идея принадлежит президенту Зеленскому, эту инициативу он озвучил в апреле 2021 года.

Документ внесли в парламент как неотложный. В первом чтении его проголосовали в июле.

После этого в законопроект внесли более 1200 правок, а спикер Разумков направил документ в Венецианскую комиссию.

Омбудсмен Людмила Денисова раскритиковала документ, как содержащий вмешательство в личную жизнь.

23 сентября документ проголосовали во втором чтении. Спикер Разумков отсутствовал, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.

Нардепы внесли сразу три правки, которые противоречат друг другу. В частности, речь идет об органе, который принимает решение, считать ли человека олигархом.