Если Владимир Зеленский ветирует закон, то он сможет его вернуть в парламент со своими предложениями. Об этом председатель Верховной Рады сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Актуально С "антиолигархическим" законом все печальнее, чем казалось

Президент может вернуть закон в Раду с предложениями

Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон,

– пояснил Разумков.

Что касается варианта переголосования документа самим парламентом, то подчеркнул спикер, этого нельзя сделать согласно регламенту. Разумков считает, что его во время принятия нарушили.

Разумков считает, что регламент был нарушен

Я, как председатель Верховной Рады, считаю, что был нарушен регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому что в законопроекте учтены мои поправки,

– сказал Разумков.

Уже 5 октября нардепы возьмутся за проекты постановлений, которые блокируют подписание закона. Разумков заверил, как только это будет возможно, он подпишет документ и передаст его президенту.

Ранее Разумков заявил, что закон об олигархах можно обжаловать в Конституционном суде

Обратите внимание! Нардепы внесли сразу три правки, которые противоречат друг другу. В частности, речь идет об органе, который принимает решение, считать ли человека олигархом.

Кратко о законе про деолигархизацию