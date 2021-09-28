Якщо Володимир Зеленський ветує закон, то він зможе його повернути в парламент зі своїми пропозиціями. Про це голова Верховної Ради повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Актуально З "антиолігархічним" законом все сумніше, ніж здавалось

Президент може повернути закон в Раду з пропозиціями

Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон,

– пояснив Разумков.

Щодо варіанту переголосування документа самим парламентом, то підкреслив спікер, цього не можна зробити згідно з регламентом. Разумков вважає, що його під час ухвалення порушили.

Разумков вважає, що регламент був порушений

Я, як голова Верховної Ради, вважаю, що був порушений регламент. Тому запускати 131-ту статтю, переголосувати якісь поправки – це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому що в законопроєкті враховані мої поправки,

– сказав Разумков.

Уже 5 жовтня нардепи візьмуться за проєкти постанов, які блокують підписання закону. Разумков запевнив, як тільки це буде можливо, він підпише документ і передасть його президенту.

Раніше Разумков заявив, що закон про олігархів можна оскаржити у Конституційному суді

Зверніть увагу! Нардепи внесли одразу три правки, які суперечать одна одній. Зокрема, мовиться про орган, який ухвалює рішення, чи вважати людину олігархом.

Коротко про закон про деолігархізацію