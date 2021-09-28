Якщо Володимир Зеленський ветує закон, то він зможе його повернути в парламент зі своїми пропозиціями. Про це голова Верховної Ради повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
Актуально З "антиолігархічним" законом все сумніше, ніж здавалось
Президент може повернути закон в Раду з пропозиціями
Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон,
– пояснив Разумков.
Щодо варіанту переголосування документа самим парламентом, то підкреслив спікер, цього не можна зробити згідно з регламентом. Разумков вважає, що його під час ухвалення порушили.
Разумков вважає, що регламент був порушений
Я, як голова Верховної Ради, вважаю, що був порушений регламент. Тому запускати 131-ту статтю, переголосувати якісь поправки – це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому що в законопроєкті враховані мої поправки,
– сказав Разумков.
Уже 5 жовтня нардепи візьмуться за проєкти постанов, які блокують підписання закону. Разумков запевнив, як тільки це буде можливо, він підпише документ і передасть його президенту.
Раніше Разумков заявив, що закон про олігархів можна оскаржити у Конституційному суді
Коротко про закон про деолігархізацію
- Ідея належить президенту Зеленському, цю ініціативу він озвучив у квітні 2021 року.
- Документ внесли у парламент, як невідкладний. У першому читанні його проголосували у липні.
- Після цього у законопроєкт внесли понад 1200 правок, а спікер Разумков направив документ у Венеційську комісію.
- Омбудсменка Людмила Денісова розкритикувала документ, як такий, що містить втручання в особисте життя.
- 23 вересня документ проголосували у другому читанні. Спікер Разумков був відсутній, оскільки перебував на самоізоляції через коронавірус.