Прибув додому у свій день народження: викраденого Богдана Єрмохіна вдалося повернути в Україну

Україні вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна – українського хлопця, якого Росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що Богдан Єрмохін повернувся додому. У цей же день, 19 листопада, юнаку виповнилося 18 років.

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Богдан Єрмохін уже в Україні

19 листопада стало відомо, що Богдан Єрмохін, якого російські загарбники викрали з окупованого Маріуполя, зміг покинути територію Росії і разом з сестрою перебуває на території Білорусі.

Однак згодом українцям повідомили радісну новину – хлопець повернувся на територію України.

Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом, і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою,

– написав Єрмак.

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