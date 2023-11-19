Прибув додому у свій день народження: викраденого Богдана Єрмохіна вдалося повернути в Україну
Джерело:Андрій Єрмак
Україні вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна – українського хлопця, якого Росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області.
Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що Богдан Єрмохін повернувся додому. У цей же день, 19 листопада, юнаку виповнилося 18 років.
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Богдан Єрмохін уже в Україні
19 листопада стало відомо, що Богдан Єрмохін, якого російські загарбники викрали з окупованого Маріуполя, зміг покинути територію Росії і разом з сестрою перебуває на території Білорусі.
Однак згодом українцям повідомили радісну новину – хлопець повернувся на територію України.
Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом, і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою,
– написав Єрмак.
Як окупанти викрали та намагалися мобілізувати підлітка: історія Богдана
- Маріуполець Богдан Єрмохін декілька років тому втратив обох батьків і залишився сиротою. До початку повномасштабної війни він навчався у металургійному коледжі у Маріуполя і його законним представником був директор навчального закладу.
- Коли в у 2022 році в місто зайшли російські загарбники, вони примусово вивезли юнака на територію Росії і прилаштували його до родини у Підмосков'ї.
- У листопаді 2023 року стало відомо, що Богдана зобов'язали з’явитися у підмосковний військкомат в грудні. Якраз після того, як йому виповниться 18.
- Однак підліток не розгубився та записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому попросив допомогти йому повернутися в Україну.
- 13 листопада російська влада пообіцяла Єрмохіну вивезти його в "третю країну" для зустрічі із рідними. Проте згодом український омбудсмен повідомив, що Україна має домовленості щодо повернення хлопця на територію України.