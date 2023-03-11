Жива сила для росіян дешевше, – лейтенант Нацгвардії про так званий снарядний голод окупантів

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин бідкається, мовляв, загарбникам не вистачає боєприпасів. Артобстріли ворога дійсно зменшилися, якщо порівнювати з квітнем – червнем минулого року.

На це впливає звісно і неймовірна робота наших бійців з HIMARS, результатом якої стало знищення великої кількості складів окупантів. Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко.

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Росіяни думали, що снаряди не закінчуються

Сьогодні зрозуміло, що склади з радянськими боєприпасами також не нескінчені. Втім, на жаль, у ворога досі зберігається перевага у кількості снарядів та стволів артилерії.

Для того, щоб зрозуміти, чому ниє Пригожин, варто згадати, що весь статут російської армії, починаючи ще з Першої світової війни, побудований на тактиці вогневого валу. Тобто окупанти б'ють артилерією не точково, а накривають периметр.

У такий спосіб ворог намагається випалити усе в цьому квадраті та завдає багато руйнувань. Проте навіть у таких умовах Силам оборони України вдається утримувати оборону та маневрувати. Окрім того, наші захисники працюють на якість і завдають ударів точково.

Так, кожен постріл українських захисників має конкретну ціль, щоб насамперед ефективно знищити ворога. Натомість уся тактика росіян побудована на тому, що вони думали нібито мають необмежений ліміт боєприпасів. Однак все почало закінчуватися, а значну частину снарядів вони відправили "ленд-лізом" до України.

Про що свідчить плач Пригожина

Назаренко зауважив, що ниття власника ПВК "Вагнера" може свідчити про 2 фактори:

Росія втомилася відправляти на фронт своїх дешевих солдатів замість боєприпасів, а "ваньки" закінчуються;

Для росіян їхній боєць набагато дешевший за один окремо взятий артилерійський боєприпас чи будь-який інший, не говорячи вже про бронетехніку,

– сказав лейтенант Нацгвардії.

загарбники хочуть зберігати тактику вогневого валу та збільшити кількість артилерійських обстрілів, але не виходить.

Назаренко пояснив, що означає ниття Пригожина: дивіться відео

Яка ситуація в Бахмуті

Упродовж останнього часу на карті бойових дій DeepState немає значних зрушень. Однак це зовсім не означає відсутність активних боєзіткнень. Так, ситуація в районі Бахмута Донецької області дуже динамічна і може змінюватися кожні 15 хвилин. Бої тривають за кожну вулицю та будинок, а найзапекліша ситуація на околицях міста.

Ворог ледь не щогодини здійснює спроби штурмувати, постійно тривають хаотичні обстріли, які мають на меті лише руйнування. На прицільні обстріли окупаційна армія не здатна,

– повідомив лейтенант Нацгвардії.

Він підкреслив, за тим, що ми бачимо на картах DeepState стоїть величезний героїзм наших захисників.

Так, упродовж 9 – 10 березня 4-та бригада Нацгвардії "Рубіж" знищила на своєму напрямку чимало окупантів, а також складів з боєприпасами та техніки. Це стало можливим завдяки як артилерійським атакам, так і відбиванню ворожих атак.

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"Тут дуже злагоджений механізм роботи усіх підрозділів та спеціалістів різних напрямків військових професій. Зокрема, на цьому "нулі", щоб унеможливити просування ворога. Але ситуація дуже динамічна і схожа на пекло", – розповів Назаренко.