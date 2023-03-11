Живая сила для россиян дешевле, – лейтенант Нацгвардии о так называемом снарядном голоде окупантов

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин жалуется, мол, захватчикам не хватает боеприпасов. Артобстрелы врага действительно уменьшились, если сравнивать с апрелем – июнем прошлого года.

На это влияет конечно и невероятная работа наших бойцов с HIMARS, результатом которой стало уничтожение большого количества складов оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

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Россияне думали, что снаряды не кончаются

Сегодня понятно, что склады с советскими боеприпасами тоже не бесконечны. Впрочем, к сожалению, у врага по-прежнему сохраняется преимущество в количестве снарядов и стволов артиллерии.

Для того чтобы понять, почему ноет Пригожин, стоит упомянуть, что весь устав российской армии, начиная еще с Первой мировой войны, построен на тактике огневого вала. То есть оккупанты бьют артиллерией не точечно, а накрывают периметр.

Таким образом враг пытается выжечь все в этом квадрате и наносит много разрушений. Однако даже в таких условиях Силам обороны Украины удается удерживать оборону и маневрировать. Кроме того, наши защитники работают на качество и наносят удары точечно.

Так, каждый выстрел украинских защитников имеет конкретную цель, чтобы, прежде всего, эффективно уничтожить врага. В то же время вся тактика россиян построена на том, что они думали, что якобы имеют неограниченный лимит боеприпасов. Однако все начало заканчиваться, а значительную часть снарядов они отправили "ленд-лизом" в Украину.

О чем свидетельствует плач Пригожина

Назаренко отметил, что нытье владельца ЧВК "Вагнера" может свидетельствовать о 2 факторах:

Россия устала отправлять на фронт своих дешевых солдат вместо боеприпасов, а "Ваньки" заканчиваются;

Для россиян их боец намного дешевле одного отдельно взятого артиллерийского боеприпаса или любого другого, не говоря уже о бронетехнике,

– сказал лейтенант Нацгвардии.

захватчики хотят сохранять тактику огневого вала и увеличить количество артиллерийских обстрелов, но не выходит.

Назаренко объяснил, что означает нытье Пригожина: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте

За последнее время на карте боевых действий DeepState нет значительных сдвигов. Однако это вовсе не означает отсутствие активных боестолкновений. Так, ситуация в районе Бахмута Донецкой области очень динамичная и может меняться каждые 15 минут. Бои продолжаются за каждую улицу и дом, а наиболее ожесточенная ситуация в окрестностях города.

Враг едва ли не каждый час предпринимает попытки штурмовать, постоянно продолжаются хаотические обстрелы, которые имеют целью только разрушение. На прицельные обстрелы оккупационная армия не способна,

– сообщил лейтенант Нацгвардии.

Он подчеркнул, что за тем, что мы видим на картах DeepState стоит огромный героизм наших защитников.

Так, в течение 9 – 10 марта 4-я бригада Нацгвардии "Рубеж" уничтожила в своем направлении немало оккупантов, а также складов с боеприпасами и техникой. Это стало возможным благодаря как артиллерийским атакам, так и отражению вражеских атак.

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"Здесь очень слажен механизм работы всех подразделений и специалистов разных направлений военных профессий. В частности, на этом "нуле", чтобы сделать невозможным продвижение врага. Ситуация очень динамичная и похожа на ад", – рассказал Назаренко.