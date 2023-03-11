Таким образом российские генералы стремятся избежать потерь регулярной армии. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров.

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Нытье Пригожина характеризует ситуацию в российской армии

Военный эксперт отметил, что ЧВК "Вагнера" состоит из 2 категорий бойцов. Речь идет о:

профессиональных наемниках . Они преимущественно хорошо подготовлены и высокоэффективны, а также имеют боевой опыт. В общей сложности их насчитывается немного – на середину минувшей осени было около 10 тысяч человек;

. Они преимущественно хорошо подготовлены и высокоэффективны, а также имеют боевой опыт. В общей сложности их насчитывается немного – на середину минувшей осени было около 10 тысяч человек; бывших заключенных, которых завербовали. Они преимущественно не имеют опыта ведения боевых действий. Их просто бросали массой, чтобы продавить оборону Украины, но ВСУ быстро их ликвидировали – из 50 тысяч уничтожили около 30 тысяч.

Минобороны России и генштаб стремятся интегрировать профессиональных вагнеровцев в состав регулярной армии, чтобы они потеряли самостоятельность. Сейчас это и делается.

Эти подразделения вагнеровцев, которые перешли под руководство вооруженных сил России и стали элементом регулярной армии, получают такое же количество снарядов, как и все остальные,

– заметил военный эксперт.

Что касается распределения боеприпасов в оккупационном войске, то там тоже есть свои приоритеты. А нытье Пригожина характеризует общую ситуацию со снарядами в российской армии.

Федоров объяснил, что означают заявления Пригожина: смотрите видео

Российским генералам бронетехника дороже вагнеровцев

В то же время сам владелец ЧВК "Вагнера" уже исполнил свою роль. Так, целью было создание альтернативной армии для сдерживания регулярных войск в случае необходимости. Однако ничего не получилось и вагнеровцам не удалось добиться каких-либо значительных побед.

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Обычно им приписывают взятие Соледара Донецкой области. Однако это удалось лишь после того, как им в поддержку был брошен десант страны-агрессора. Похожая ситуация сейчас и под Бахмутом.

Вагнеровцев сознательно бросают на самые опасные участки фронта. К примеру, попытка окружить Бахмут с севера, но там и потери колоссальные,

– отметил Федоров.

Он объяснил, что бросать туда сначала бронетехнику достаточно опасно, ведь из-за ландшафта ВСУ могут оперативно уничтожить ее. А этого в России пытаются избежать всеми способами.

Так что военное командование страны-агрессора бросает сначала штурмовые пехотные группы вагнеровцев, которые в результате несут бешеные потери. Вместо этого берегут свои элитные подразделения, в том числе десант и морская пехота.

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"Российским генералам не так жаль вагнеровцев, как свои элитные части", – резюмировал военный эксперт.